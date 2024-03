Último dia para se inscrever no processo seletivo do Idetch é nesta sexta-feira

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) abre Processo Seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva para os cargos de motorista (ambulância e ônibus), podólogo, técnico em saúde – enfermagem/SESMT.

Os profissionais poderão atuar no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) ou no Hemocentro Coordenador, da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, unidades geridas pelo Idtech.

Os interessados devem se inscrever até esta sexta-feira, 22 de março, pelo site, na seção “Trabalhe Conosco”, onde também está disponível o edital com todas as informações da seleção. As inscrições são gratuitas.



A avaliação dos candidatos será realizada em até três etapas, a depender do cargo concorrido, sendo estas: Avaliação de Conhecimentos Gerais e/ou Específicos, Avaliação Prática de Digitação e Avaliação Curricular, Avaliação Psicológica e/ou Dinâmica em Grupo e entrevista por competência.



Os salários vão de R$ 2.600,83 a R$ 4.015,04. Os selecionados serão contratados em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios específicos de acordo com a carga horária e local de trabalho, relativos à alimentação, além de seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Ipasgo.



Os candidatos devem acompanhar os resultados e as convocações do processo seletivo, exclusivamente, pelo site. O cronograma completo, com datas das etapas do processo seletivo, está disponível no edital no mesmo endereço eletrônico.