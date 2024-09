Últimos dias para se inscrever nos cursos gratuitos do Qualifica Goiás

O Qualifica Goiás recebe inscrições até domingo (15) para as 1.250 vagas de cursos de qualificação profissional gratuitos, que serão administrados pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT-UFG), em oito municípios - Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia e Goiânia.



A ação é destinada a jovens de 16 a 29 anos que moram no estado e desejam ingressar no mercado de trabalho. Os cursos de qualificação têm carga horária de 200 horas e serão oferecidos nos turnos matutino, vespertino e noturno, de forma presencial, exigindo do candidato o ensino fundamental completo, o médio completo ou em processo de conclusão.

Tem prioridade no programa, os jovens cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e no CadÚnico. O candidato que atender aos requisitos do CadÚnico poderá receber auxílio de até R$ 220 para ajudar nas despesas de alimentação e transporte durante os três meses (aproximadamente) de execução da qualificação profissional.

O Qualifica Goiás representa uma janela de oportunidades para jovens que estão nessa faixa etária, que não estudam nem possuem ocupação profissional. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, o primeiro trimestre de 2024 registrou 4,6 milhões de jovens nessa situação.



Todos os cursos do Qualifica Goiás foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mercado de trabalho com foco em ocupações demandadas pelos setores produtivos locais ou relacionadas à vocação econômica das regiões, com impactos positivos na redução da vulnerabilidade socioeconômica.



Atendendo a requisitos do Qualifica Goiás, o CETT-UFG poderá utilizar as estruturas das Escolas do Futuro (EFG) e dos Colégios Tecnológicos (Cotec), sediados nas localidades mencionadas. O objetivo é contribuir com a formação geral, com o acesso e permanência das pessoas nos cursos, visando a chegada ao mercado de trabalho, garantindo, assim, a geração de renda, inclusão e redução de desigualdades.



O início das aulas está previsto para o princípio de outubro, quando o CETT e a UFG receberão em Goiânia representantes do Ministério do Trabalho para oficializar a abertura das aulas, em cerimônia a ser agendada.



O Qualifica Goiás é uma ação do Governo Federal em parceria com a Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT-UFG). A iniciativa está no âmbito do Programa Brasileiro Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional.



As inscrições são feitas nesta página, onde os editais estão disponíveis para leitura e conhecimento dos interessados. Confira as opções de cursos, nas áreas de saúde, agricultura, informática, beleza, turismo, culinária, modelagem:



- Suporte e Manutenção de Computadores

- Instalação e Manutenção de Redes de Computadores

- Segurança de Computadores

- Gastronomia Brasileira e Regional

- Corte e Costurado Básico ao Avançado

- Enfermagem no Atendimento a Áreas Hospitalares Específicas

- Assistente em Manejo e Adubação do Solo

- Sistemas Agroflorestais

- Auxiliar de Modelagem

- Assistente de Modelagem

- Serviços de Beleza

- Auxiliar em Higiene e Saúde Ocupacional