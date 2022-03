Aparecida de Goiânia oferece 393 vagas de trabalho

A prefeitura de Aparecida de Goiânia, através do Sistema Municipal de Emprego (SIME), oferta 393 vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (7). O trabalhador interessado em concorrer às vagas disponíveis, deve acessar o site e agendar um atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O candidato deve ir em “Vagas de Emprego”, selecionar a vaga que seja do seu interesse, e clicar em “Quero me candidatar”.

O candidato será encaminhado para uma janela de agendamento, onde deve selecionar o código N° 60 – Vagas de Emprego No Sistema Municipal de Emprego, além de escolher o local onde deseja realizar o atendimento presencial.

O interessado nas vagas de emprego, no dia e no horário agendado deve comparecer a uma das três unidades do SAC: na Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela; no bairro Parque Flamboyant; e no SAC do Parque Veiga Jardim, situado na Avenida Escultor Veiga Vale.

O candidato deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso a tenha uma vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Caso não encontrar a vaga desejada, o interssado pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial, uma vez que as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (62) 9 9194-3491.

Com a responsabilidade de captar vagas com as empresas, a Secretaria Municipal do Trabalho colabora com o processo de seleção aos interessados.

Thaynara Mesquita é estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia.

Confira a relação de vagas disponíveis nesta semana:

63 Auxiliar de produção

50 Vendedor Externo

24 Estagiário

20 Auxiliar de Estoque

15 Ajudante de carga e descarga

14 Movimentador de mercadoria

11 Soldador

11 Vendedor interno

10 Auxiliar de deposito

10 Instalador de acessórios

10 Operador de caixa

8 Auxiliar de Montagem

8 Estoquista

8 Mecânico de automóveis e caminhões

8 PCD

7 Armador de estrutura de concreto

7 Motorista entregador

6 Separador de Mercadorias

5 Controlador de entrada e saída

5 Cozinheiro geral

4 Eletricista

4 Motorista

3 Analista de desenvolvimento de sistemas

3 Manobrista

3 Montador de estruturas metálicas

3 Pedreiro

3 Torneiro mecânico

2 Analista Administrativo

2 Auxiliar Administrativo Financeiro

2 Auxiliar de almoxarifado

2 Auxiliar de faturamento

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar de recursos humanos

2 Babá

2 Consultor de Atendimento

2 Entregador

2 Estagiário de marketing

2 Faturista

2 Mestre de Obras

2 Passador de roupas em geral

2 Pintor Industrial

2 Projetista orçamentista

2 Salgadeiro

1 Ajudante de eletricista

1 Ajudante de carga e descarga

1 Ajudante de obras

1 Ajudante de Serralheiro

1 Ajudante Geral

1 Analista de departamento pessoal

1 Analista de logística

1 Assistente comercial

1 Auxiliar de contabilidade

1 Auxiliar de Departamento Pessoal

1 Auxiliar de escritório

1 Auxiliar de mecânico

1 Caseiro (agricultura)

1 Consultor Comercial

1 Costureira em Geral

1 Cozinheiro de restaurante

1 Desenhista projetista mecânico

1 Eletricista Automotivo

1 Empregada doméstica

1 Gerente agrícola

1 Instrumentador cirúrgico

1 Jovem aprendiz

1 Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações)

1 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral

1 Mecânico de Veículos linha leve

1 Motorista de caminhão

1 Motorista de caminhão (Munck)

1 Oficial de manutenção predial

1 Operador de Retroescavadeira

1 Operador de Máquina

1 Operador de telemarketing

1 Primeiro Emprego

1 Recepcionista, em geral

1 Serralheiro

1 Supervisor de produção

1 Técnico em segurança do trabalho

1 Técnico em segurança do trabalho

1 Técnico mecânico