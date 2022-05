Aparecida de Goiânia oferece 685 vagas de emprego nesta semana

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), disponibilizou nesta segunda-feira (2) 685 vagas de emprego. Para concorrer às vagas, o candidato interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Através do site.

O candidato deve clicar em ‘Vagas de emprego’, selecionar a vaga que deseja e clicar em ‘Quero me candidatar’ para onde será encaminhado para a janela de agendamento. Em seguida, deve selecionar o código N° 60 – Vagas de Emprego no Sistema municipal de emprego e local de atendimento presencial.

O interessado deve comparecer no dia e horário agendado em uma das três unidades do SAC: na Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela; no bairro Parque Flamboyant; e no SAC do Parque Veiga Jardim, situado na Avenida Escultor Veiga Vale.

O candidato deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar uma entrevista de emprego na empresa contratante.

Caso não encontre a vaga desejada, o candidato pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Mais informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Confira a lista:

111 Repositor de mercadorias

50 Operador de caixa

48 Auxiliar de produção

41 Estagiário

40 Ajudante de carga e descarga

39 Auxiliar de Padeiro

30 Balconista de Açougue

25 Auxiliar de serviços Gerais

24 Balconista

20 Padeiro

17 Motorista de caminhão

15 Ajudante de sinalização

15 Servente de Limpeza

12 Encarregado de Loja

10 Ajudante de motorista

10 Consultor Comercial

10 Corretor de imóveis

10 Costureira em Geral

10 Operador de empilhadeira

10 Representante comercial

9 Açougueiro

8 Costureiro, a máquina na confecção em série

7 Vendedor interno

6 Auxiliar de deposito

6 Conferente de mercadoria

5 Motorista

5 Repositor de Frios

5 Técnico em edificações

4 Auxiliar de cozinha

4 Empregada doméstica

4 Movimentador de mercadoria

4 Vendedor Externo

3 Almoxarife

3 Auxiliar de cobrança

3 Auxiliar de logística

3 Mecânico de veículos pesados

2 Assistente administrativo

2 Auxiliar de caixa

2 Auxiliar de estacionamento

2 Auxiliar de Estoque

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar de TI

2 Auxiliar Financeiro

2 Auxiliar Técnico

2 Call center

2 Consultor de vendas

2 Cozinheiro geral

2 Cuidador de idosos

2 Design Gráfico

2 Encarregado de logística

2 Estoquista

2 Garçom

2 Gerente de produção e operações

2 Operador de telemarketing

2 Repositor de Hortifrúti

2 Supervisor de caixas e bilheteiros

2 Técnico em manutenção

1 Assistente Contábil

1 Auxiliar de contabilidade

1 Auxiliar de Departamento Pessoal

1 Auxiliar de recursos humanos

1 Auxiliar em saúde bucal

1 Babá

1 Cartazista

1 Contador

1 Encarregado de Manutenção

1 Gerente de loja e supermercado

1 Gerente financeiro

1 Marceneiro

1 Nutricionista

1 Operador de Retroescavadeira

1 Recepcionista, em geral

1 Técnico em edificações

1 Torneiro mecânico

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia