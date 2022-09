Aparecida de Goiânia oferece 994 vagas de emprego nesta semana; confira

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) de Aparecida de Goiânia oferta 994 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades vão desde os níveis administrativos e de produção, até o jovem aprendiz, com 36 vagas, além de departamento pessoal, estagiários e assistente financeiro.

Entre as vagas ofertadas etsão: motorista entregador, com 125; auxiliar de serviços gerais, com 92, e auxiliar de produção, com 72 postos de trabalho. As oportunidades são oferecidas a Secretaria de Trabalho de Aparecida se Goiânia, através do SIME e do setor de recursos humanos das empresas do município.

Quem se interessar em concorrer a uma das oportunidades, deve comparecer a uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), de Aparecida portando os documentos pessoais. O funcionamento é de segunda a sexta das 08h às 17h30 e os postos de atendimento estão no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, além de unidades instaladas nos Vapt-Vupt Garavelo e Buriti Shopping.

Não é necessário realizar agendamento prévio. Basta comparecer a um dos locais indicados e levar os documentos necessários para o cadastro: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e deixar um número de telefone para contato. A partir do cadastro, caso seja identificada uma vaga com o perfil do trabalhador, uma carta de encaminhamento é emitida para que ele possa realizar uma entrevista na empresa.

Caso no perfil não seja compatível com nenhuma das vagas o candidato pode continuar acessando o site de empregos onde todos os dias as vagas são atualizadas. Os empresários que desejarem anunciar vagas, a Prefeitura de Parecida tem um WhatApp para fazer o cadastro. O número é (62) 9 9297-4113.

Confira as vagas disponibilizadas pelo SIME de Aparecida:

125 Motorista entregador

92 Auxiliar de serviços Gerais

72 Auxiliar de produção

55 Auxiliar de deposito

53 Auxiliar de logística

42 Operador de caixa

35 Jovem aprendiz

35 Repositor de Hortifrúti

35 Repositor de mercadorias

30 Auxiliar de Prevenção de perdas

26 PCD

20 Auxiliar de loja

20 Auxiliar de recursos humanos

20 Empacotador de mercadoria

20 Movimentador de mercadoria

18 Operador de empilhadeira

15 Açougueiro

15 Açougueiro Desossador

15 Ajudante de açougueiro (comércio)

15 Auxiliar de almoxarifado

15 Auxiliar de Departamento Pessoal

15 Costureiro na confecção em série

15 Encarregado de Loja

15 Estagiário

15 Fiscal de loja

15 Padeiro

15 Repositor de Frios

15 Vendedor interno

10 Soldador

10 Torneiro mecânico

6 Ajudante de carga e descarga

6 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico)

5 Auxiliar de expedição

5 Coordenador de PCP

5 Costureira em Geral

5 Desenhista Projetista

5 Entregador de farmácia

5 Funileiro de veículos (reparação)

5 Motorista

5 Promotor de vendas e-commerce

4 Representante comercial

3 Auxiliar de limpeza

3 Costureiro, a máquina na confecção em série

3 Mecânico de Maquinas pesadas

3 Operador de prensa de material reciclável

2 Assistente Financeiro

2 Auxiliar de vendas/ Televendas

2 Copeiro

2 Costureiro (a)

2 Encarregado de departamento pessoal

2 Frentista

2 Montador de Vidros

2 Motorista de caminhão

1 Almoxarife

1 Analista de Qualidade

1 Atendente de portaria

1 Auxiliar de controle de qualidade

1 Auxiliar de Estoque

1 Auxiliar de faturamento

1 Auxiliar de marketing

1 Caseiro (agricultura)

1 Marceneiro

1 Organizador de evento

1 Promotor de vendas

1 Serviços Gerais