Aparecida de Goiânia oferece quase mil vagas de emprego

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), abriu 960 novas vagas de emprego para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Para concorrer às vagas, o trabalhador interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) por meio do site https://trabalho.aparecida.go.gov.br/.

Ao acessar o site, na aba de Últimas vagas, basta clicar em Veja+ e o usuário é direcionado à uma página com todas as vagas disponíveis. Após escolher a oportunidade desejada, deve clicar em Quero me Candidatar, onde será encaminhado para a janela de agendamento. Em seguida, deve copiar o código Nº 60, colar em Serviço e selecionar o local de atendimento presencial.

Feito o agendamento, no dia e horário selecionado, o candidato deve comparecer a uma das cinco unidades do SAC:

- SAC Cidade Administrativa (Rua Gervásio Pinheiro, APM, Cidade Administrativa Maguito Vilela, Térreo, Residencial Solar Central Park – Aparecida de Goiânia/GO);

- SAC Centro (Rua João Batista de Toledo, nº 16, Centro, Aparecida de Goiânia/GO);

- SAC Polo Empresarial (Rua 01 esquinas c/eixo primário, quadra 003, lotes 013 e 014, sala 09, Polo Empresarial Goiás – Aparecida de Goiânia/GO);

- SAC Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant);

- SAC Vila Brasília (Av. São Paulo, quadra 042, lote 014, sala 01, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia/GO).

No atendimento presencial, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o candidato receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante. Se a vaga desejada não for encontrada, o interessado pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial. As vagas são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Os empresários que buscam mão de obra para suas empresas também podem fazer o cadastro das vagas ofertadas. O número de WhatsApp disponível para o cadastro é (62) 9 9297-4113.

Confira a relação de vagas disponíveis nesta semana:

111 Motorista entregador

104 Movimentador de mercadoria

72 Motorista

54 Auxiliar de produção

47 Estagiário

45 Ajudante de carga e descarga

42 Vendedor interno

40 Auxiliar de deposito

30 Servente de obras

16 Auxiliar de serviços Gerais

15 Motorista de caminhão

15 Pedreiro

15 Trabalho Intermitente

14 Operador de empilhadeira

12 Auxiliar de almoxarifado

12 Encarregado de limpeza

12 Repositor de mercadorias

11 Operador de telemarketing

10 Açougueiro

10 Armazenista

10 Auxiliar de faturamento

10 Balconista

10 Cartazista

10 Conferente de mercadoria

10 Consultor Comercial

10 Corretor de imóveis

10 Encarregado de Loja

10 Lanterneiro (Reparação de Veículos)

10 Mecânico de ônibus

10 Motorista de Recolhimento

10 Social Media

10 Soldador

9 Auxiliar de cobrança

8 Pessoas com Deficiência (PCD)

7 Auxiliar administrativo

7 Empregada doméstica

7 Torneiro mecânico

6 Estoquista

5 Analista de redes e de comunicação de dados

5 Auxiliar de armazém

5 Costureira em Geral

5 Motorista

4 Porteiro

3 Ajudante de motorista

3 Auxiliar de manutenção

3 Operador de Retroescavadeira

3 Operador de Rolo compactador

3 Recepcionista, em geral

2 Ajudante Geral

2 Assistente de contas a pagar e receber

2 Assistente de vendas

2 Auxiliar de confeiteiro

2 Auxiliar de Estoque

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar Financeiro

2 Auxiliar Técnico

2 Auxiliar Técnico

2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

2 Conferente de carga e descarga

2 Consultor de vendas

2 Design Gráfico

2 Eletricista

2 Eletricista Industrial

2 Encanador

2 Gerente de almoxarifado

2 Gerente de recursos humanos

2 Inspetor de qualidade

2 Instalador eletricista (tração de veículos)

2 Leiturista

2 Mecânico diesel

2 Operador de Balancim

2 Operador de escavadeira

2 Operador de motoniveladora

2 Operador de pá carregadeira

2 Operador de rotomoldagem

2 Operador de trator florestal

2 Pintor eletrostático

2 Recepcionista

2 Serralheiro

2 Vendedor Externo

1 Analista de auditoria

1 Analista de departamento pessoal

1 Assistente Contábil

1 Atendente

1 Auxiliar em saúde bucal

1 Costureira (o) Pilotista