Aparecida de Goiânia recebe feirão de emprego com mais de 300 vagas

O Aparecida Shopping recebe nesta quarta-feira (2) o Feirão de Empregos que oferta 300 oportunidades de trabalho. A seleção dos candidatos acontece das 10h às 18h, no Espaço Centenário, no segundo piso do centro de compras. As entrevistas serão realizadas por ordem de chegada.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e o comprovante de endereço. As vagas ofertadas são para conferente de carga, movimentador de mercadorias e operador de empilhadeira, e estão disponíveis para maiores de idade. Não é necessário ter experiência anterior, o que torna as oportunidades atrativas, inclusive, para quem busca o primeiro emprego.

A ação é promovida pela Prefeitura de Aparecida. A empresa contratante oferece vagas temporárias e benefícios como transporte fretado, alimentação no local e a possibilidade de efetivação para aqueles que apresentarem bom desempenho durante o período de contratação.

"Embora as vagas sejam temporárias, a empresa vai efetivar boa parte dos contratados que se destacarem nas funções. É fundamental que os candidatos levem toda a documentação no dia da entrevista", afirmou Robiana Barros, coordenadora de captação de vagas da Secretaria de Trabalho.

Confira algumas das vagas ofertadas:

● Auxiliar de movimentação de mercadorias;

● Conferente de cargas;

● Operador de empilhadeira.