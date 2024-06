Aparecida de Goiânia recebe feirão de emprego com mais de 4 mil vagas

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) realiza no dia 4 de junho, a 3ª edição da Empregabilidade na Praça – Campus Metropolitano Aparecida de Goiânia, o projeto ofertará mais de 4,6 mil vagas de emprego e de estágio, no local também haverá orientações de consultoria jurídicas na área cível. A seleção ocorrerá das 10h às 17h, no Aparecida Shopping.

A ação faz parte de um projeto extensionista que oportuniza empresas de vários segmentos a ofertarem vagas de emprego, estágio, menor aprendiz e 60+. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e currículo atualizado. Para algumas vagas é necessário ter experiência e é de início imediato, já as outras vão para o cadastro de reserva.

Aparecida de Goiânia hoje é líder de emprego, ficando atrás somente da capital, tudo isso é resultado dessas ações que tem dado muito certo. Segundo Fabiana Custódio, professora e coordenadora do evento, essas ações tornam essas oportunidades acessíveis à sociedade e contribui com a geração de emprego no município. “Essas ações são muito importantes pois conseguimos ter bons resultados trazendo a empresa in loco mais próximo da população”, destaca.

Confira algumas das vagas ofertadas:

● Consultor de vendas;

● Auxiliar de serviços gerais;

● Eletricista;

● Analista de TI;

● Motorista;

● Mecânico;

● Operador de empilhadeira;

● Consultor comercial;

● Operador de caixa;

● Atendente de telemarketing;

● Auxiliar de limpeza;

● Auxiliar de cozinha;

● Jovem aprendiz;

● Cozinheiro;

● Assistente administrativo;

● Auxiliar de produção;

● Vagas em diversas áreas do ensino superior e médio;

● Estágio em engenharia da produção;

● Repositor;

● Auxiliar de logística;

● Estagiário de RH;

● Camareira;

● Auxiliar de loja;

● Auxiliar de padaria;

● Pedreiro;

● Costureira;

● Porteiro