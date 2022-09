Aparecida oferece mais de 900 vagas de emprego nesta semana; confira

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece 973 vagas de emprego para os setores administrativo e de produção. Existem vagas também para o programa jovem aprendiz para departamento pessoal, assistente financeiro e estágio. A disponibilização de postos de emprego é uma ação conjunta entre o Sistema Municipal de Emprego (SIME) e o setor de recursos humanos das empresas do município.

Os interessados devem ir até uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do município portando os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Endereço e informar um telefone para contato. Os SAC’s funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 e aos sábados de 8h às 12h. Não é preciso agendamento.

Com o cadastro realizado, caso o perfil do trabalhador seja compatível com umas das vagas disponíveis, ele recebe uma carta para fazer entrevista na empresa. Se não encontrar uma vaga na hora, o candidato pode acessar o site sempre que desejar. As vagas são atualizadas diariamente e o cadastro permanece no sistema.

Locais dos SAC’s de Aparecida

Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. As unidades do Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping e Shopping Araguaia o atendimento é das 08:00h às 17:30h de segunda a sexta-feira e das 08h às 12h aos sábados.

Contatos

Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 99194-3491.

Para os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, a Prefeitura de Aparecida disponibiliza um WhatsApp para que seja feito o cadastro das vagas de emprego. O telefone é (62) 9 9297-4113.