Aparecida oferta 441 vagas de emprego nesta semana; confira

A prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), está oferencendo mais de 400 oportunidades de trabalho durante esta semana em diversas áreas e empresas da cidade. Interessados devem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Os trabalhos oferecidos são para os níveis administrativo e de produção, com 50 vagas para carga e descarga, 22 vagas para repositor de frios, 29 para auxiliar de produção, além de oportunidades para jovem aprendiz e estagiários.

Quem se interessar deve ir até uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) das 8h às 17h30 de segunda a sexta-feira nas unidades do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Nas unidades do Vapt-Vupt Garavelo, Vapt-Vupt Buriti Shopping e Shopping Araguaia o atendimento é das 8h às 17h30 de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados. Não é necessário fazer agendamento.

Os candidatos precisam levar os seguintes documentos para o cadastro no sistema de empregos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Caso tenha alguma vaga de acordo com o perfil do trabalhador, ele vai receber uma carta encaminhando para entrevista diretamente na empresa. Se no momento o perfil não for compatível com nenhuma das ofertas, o candidato pode conferir outras vags no site da prefeitura de Aparecida.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491. Os empresários que quiserem anunciar suas vagas, o contato é pelo WhatsApp (62) 9 9297-4113.

Veja todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

125 Motorista entregador

59 Vendedor Externo

40 Consultor de vendas

35 Movimentador de mercadoria

28 Repositor de mercadorias

19 Auxiliar de serviços Gerais

18 Auxiliar de produção

15 Operador de caixa

14 Balconista

8 Açougueiro

8 Ajudante Geral

7 Subgerente de Loja

5 Auxiliar de Açougueiro

5 Auxiliar de cozinha

5 Auxiliar de Padeiro

5 Eletricista 5 Técnico em nutrição e dietética

4 Ajudante de motorista

4 Gerente comercial

4 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

3 Acabador de veículos

3 Encarregado de Loja

2 Arte finalista

2 Auxiliar de manutenção

2 Consultor Comercial

2 Impressor (serigrafia)

2 Jovem aprendiz

2 Lavador de veículos

2 Padeiro

1 Analista Fiscal

1 Assistente Financeiro

1 Atendente de loja

1 Auxiliar de Estoque

1 Auxiliar de limpeza

1 Estagiário

1 Serviços Gerais

1 Soldador Mig - Tig