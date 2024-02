Assaí Atacadista está com mais de 140 vagas abertas em Goiás

O Assaí Atacadista está com mais de 140 vagas abertas para compor as equipes do seu atual parque de lojas no estado de Goiás. Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência e englobam diferentes cargos, como Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Loja, Açougueiro(a) e Auxiliares.



Apenas para a cidade de Goiânia, há mais de 80 oportunidades em aberto. Os(as) interessados(as) podem se cadastrar diretamente no banco de talentos da região, pelo link ou ir pessoalmente no Feirão de Emprego que acontecerá nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, das 8h às 17h, no Assaí Goiânia T9, localizado na Av. Milão s/n, no Jardim Europa.

Já para a cidade de Rio Verde há 33 vagas em aberto; em Valparaíso são três oportunidades; em Anápolis são 18 e em Caldas Novas são 14. Confira abaixo o link de cadastro direcionado para cada uma delas.

Assaí Rio Verde: Link

Assaí Valparaíso: Link

Assaí Anápolis: Link

Assaí Caldas Novas: Link

Os(as) candidatos(as) podem se inscrever por meio dos links, com seus documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos.

A Companhia oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.