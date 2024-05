Assaí Atacadista está com mais de 140 vagas de emprego abertas em Rio Verde

O Assaí está com 146 vagas de emprego abertas para compor o time de colaboradores(as) da unidade Assaí Rio Verde. Os(as) interessados(as) podem comparecer ao balcão de informações da unidade, com currículo e documentos pessoais, das 8h às 17h, na Rua Marginal, sem número, no Perímetro Urbano.

Além disso, eles(as) também podem se cadastrar diretamente no banco de talentos da região, pelo link, basta estarem com seus documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos. Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência e englobam diferentes cargos, como Operador(a) de Loja e Auxiliares.

Ao todo, a Companhia oferta mais de 2 mil vagas em todo Brasil, com remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em treinamento e desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.