Assaí Atacadista realiza mutirão de vagas em Goiânia nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), das 8h às 17h, moradores de Goiânia e região poderão participar do Mutirão de Vagas realizado pelo Assaí Atacadista na unidade T9, localizada na Av. Milão s/n, no Jardim Europa. A rede está com mais de 80 vagas abertas para compor as equipes do seu atual parque de lojas da cidade.

Todas as oportunidades são elegíveis para pessoas com deficiência e englobam diferentes cargos, como operador(a) de caixa, operador(a) de loja, açougueiro(a) e auxiliares. Ao chegar no local, os interessados devem procurar o time de Recursos Humanos no balcão de atendimento da unidade para serem direcionados ao mutirão.

Além disso, também podem se cadastrar diretamente no banco de talentos da região, pelo link, basta estarem com seus documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos.

A companhia oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.