Atacadista abre 170 vagas no Entorno do Distrito Federal

O Assaí Atacadista, um dos maiores empregadores privados do Brasil, está com mais de 200 vagas efetivas abertas, sendo 30 em Brasília e 170 no entorno, para contratação imediata em suas lojas na região – atualmente o Assaí conta com lojas em 24 Estados mais o Distrito Federal.

Todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas operacionais da Companhia – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

Os interessados e as interessadas nas oportunidades em aberto devem se cadastrar exclusivamente no site. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas online e presenciais. O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A companhia possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores e colaboradoras em todo o país.

Há 50 anos, o Assaí entende que o crescimento dos(as) colaboradores(as) faz parte do propósito da Companhia. Hoje, são mais de 83 mil profissionais que encontram na rede um ambiente com oportunidades de desenvolvimento e capacitação.