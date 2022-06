Atvos abre 26 vagas para jovens aprendizes em Caçu e Cachoeira Alta (GO)

A Unidade Rio Claro da empresa Atvos, em Caçu, está com 26 vagas abertas para formação em operação de máquinas agrícolas. As oportunidades são para moradores de Caçu e de Cachoeira Alta (GO) com idades entre 18 e 22 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio. Os interessados devem se inscrever até quarta-feira (8) por meio do formulário da empresa.

Após realizar as inscrições, os candidatos selecionados devem passar por triagem, prova, entrevista e curso para capacitação. Com previsão de início em julho, as aulas contarão com módulos teóricos e práticos, realizados em Cachoeira Alta e na Unidade Rio Claro, respectivamente. O curso, 100% gratuito, é realizado em parceria com o SENAI de Quirinópolis, Goiás.

Para concorrer às vagas, os interessados devem apresentar RG, CPF, CNH categoria B (definitiva ou provisória) e carteira de vacinação atualizada, comprovando o ciclo completo da imunização contra a Covid-19. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (64) 3654-1123 / (64) 99294-6081 ou email: loreanam.gervasio@atvos.com.