Auvo Tecnologia anuncia vagas abertas em Goiânia

A Auvo Tecnologia, empresa líder em soluções de software para o gerenciamento eficiente de equipes externas no Brasil e América Latina, anuncia a disponibilidade de várias vagas em diferentes setores. As posições, que incluem oportunidades em Customer Success, Atendimento, Inside Sales e Vendas, estão distribuídas na cidade de Goiânia.

“Trabalhamos para construir uma comunidade de profissionais dedicados a fazer a diferença no mundo da tecnologia e serviços técnicos, o objetivo não é apenas preencher essas vagas com profissionais qualificados, mas também garantir que cada novo membro da equipe se sinta valorizado, apoiado e capacitado para alcançar seu pleno potencial”, diz Bruna Bloise, Head de RH da marca.

Com benefícios como plano de saúde, auxílio educação, plano odontológico, seguro de vida e vale alimentação, a Auvo destaca-se por proporcionar um ambiente de trabalho colaborativo e incentivador. Os salários oferecidos variam de acordo com a posição e a localidade, com remunerações que podem chegar a uma média de R$2.700,00 a R$5.300,00 por mês.

Resumo das Posições:

Analista de Customer Success (Presencial) - Goiânia: Responsável por garantir o sucesso do cliente na utilização da plataforma Auvo, proporcionando um acompanhamento especializado, direcionando estrategicamente o cliente para maximizar o uso da ferramenta e impulsionar seu negócio.

Analista de Atendimento (Implantação/Onboarding) - Goiânia: Responsável por auxiliar os clientes no primeiro contato com a plataforma Auvo, entendendo suas necessidades, orientando sobre a melhor utilização da ferramenta para agregar valor ao seu negócio.

Vendedor (Inside Sales) - Goiânia: Responsável por apresentar aos clientes potenciais as soluções da Auvo, conduzindo o processo de vendas de forma assertiva, garantindo uma experiência positiva para o cliente.

Para mais informações sobre as vagas disponíveis, os interessados podem acessar o site oficial da empresa.