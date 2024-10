Banco de Talentos é criado para mulheres operadoras de caminhão betoneira

A Engemix, unidade de negócios de concreto da Votorantim Cimentos, abriu um Banco de Talentos para mulheres operadoras de caminhão betoneira. Por meio deste link, as candidatas podem cadastrar seus currículos para serem consideradas para futuras vagas na empresa.

Para participar dos processos seletivos, as candidatas devem possuir pelo menos o Ensino Fundamental completo, experiência com operação de veículos de transporte de carga e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria C. O Banco de Talentos exclusivo para mulheres operadoras de caminhão betoneira visa auxiliar no aumento da contratação de mulheres para trabalharem nas operações das filiais de concreto da Engemix no Brasil.

“Ética e Diversidade são princípios que fazem parte do nosso jeito de ser ético e humano. Por isso, buscamos construir um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, em que todas as pessoas são respeitadas, independentemente de raça, religião, faixa etária, gênero, convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, condição física, mental ou intelectual. Entendemos que quanto mais diversidade tivermos em nosso time, maior será a chance de um conhecimento amplo, criatividade e potencial para inovar”, afirma a gerente geral de Gente da Votorantim Cimentos, Sabrina de Freitas Scanapieco.

A Engemix ainda conta com um Banco de Talentos que abrange outros setores de atuação e diferentes posições nas filiais de concreto, recebendo currículos de candidatos e candidatas que desejam ser considerados em futuros processos seletivos. As áreas de atuação são Administração, Manutenção, Gestão, Logística, Qualidade e Operação de Concreto. As atuais vagas em aberto para trabalhar na Votorantim Cimentos podem ser conferidas no site votorantimcimentos.gupy.io.

Fundada em 1968, a Engemix firmou-se como referência em qualidade de concreto. Com mais de 40 centrais de concreto estrategicamente posicionadas em todo o território brasileiro, ao longo de sua trajetória a marca Engemix participou das principais obras do Brasil, como o Aeroporto de Guarulhos e a Ponte Estaiada, ambas no Estado de São Paulo; a Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre (RS); o Parque Eólico, em Aracati (CE); o Parque Olímpico, localizado no Rio de Janeiro (RJ); e a Arena Pernambuco, no Recife (PE).

Juntos pela diversidade e inclusão – A Votorantim Cimentos tem como compromisso aumentar o número de mulheres ocupando posições de liderança. Para apoiar esse avanço, foi estabelecida a meta de atingir, até 2030, 25% da liderança global com mulheres e 30% no Brasil. A empresa encerrou 2023 com 22,8% de mulheres em cargos de liderança em suas operações globais.