Bares e restaurantes de Goiânia estão com mais de 500 vagas de emprego abertas

Estão abertas as seleções para cerca de 500 vagas em diversos cargos para trabalhar para bares e restaurantes na capital. Com salários a partir de R$ 1.455 são vagas para profissionais com e sem experiência. Os interessados devem enviar o currículo para rhsindibares@gmail.com.

As vagas em Goiânia contemplam diversas áreas, desde auxiliar de cozinha, entregador, cozinheiro, garçom e gerente. Segundo o presidente do Sindibares, Newton Pereira, as pessoas dispostas a trabalhar podem começar em cargos mais simples e crescer na carreira e ir melhorando os salários.

Confira abaixo as vagas:

50 - Auxiliar de cozinha

50 - Auxiliar de serviços gerais

50 - Auxiliar de limpeza

20 - Auxiliar administrativo

50 - Cozinheiro (a)

20 - Copeiro

20 - Cumim

35 - Barman

65 - Garçom

55 - Atendente

36 - Operadora Caixa

50 - Entregador

30 - Gerente

25 - Estoquista