Brainfarma abre vagas para produção na fábrica de Anápolis

A Brainfarma, subsidiária da Hypera Pharma, em parceria com o SENAI Roberto Mange, em Anápolis (GO), seleciona candidatos para vagas de auxiliar de produção, operador de produção e manipulador farmacêutico apenas nesta terça-feira (20).

O processo seletivo ocorrerá presencialmente no auditório SENAI Roberto Mange, em Anápolis, das 8h às 17h. Os candidatos devem comparecer ao local com documento de identificação com foto. Eles devem ser maiores de 18 anos, ter o ensino médio completo e homens precisam ter carteira de reservista.

A Brainfarma é uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil e conta com os mais modernos centros de pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos. A companhia oferece diversos benefícios, como assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale alimentação, refeitório no local, fretado, descontos na compra de produtos dermocosméticos e vitaminas entre outros.

Na farmácia interna, os colaboradores têm acesso a medicamentos da empresa sem custo e o benefício é extensivo a cônjuge e filhos. A companhia também oferece às gestantes o programa Nova Vida Tem Valor, com a disponibilização de telemedicina, kit maternidade, cursos, isenção de coparticipação durante a gestação e pós nascimento.