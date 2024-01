Caixa Econômica Federal vai abrir concurso com 4.000 vagas de nível médio

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (15) que realizará um concurso público para preencher 4.000 vagas de nível médio para as áreas de tecnologia e bancária.

O certame terá 2.000 vagas para cargo de técnico bancário e 2.000 para a área de TI. A previsão é de que o edital seja publicado até fevereiro. A Fundação Cesgranrio será responsável pela aplicação das provas.

A remuneração inicial para as vagas ofertadas no concurso é de R$ 3.762, e os aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte e auxílio creche.

O certame ainda contará com cadastro de reserva, quando o candidato é aprovado para vagas futuras.

A Caixa ainda anunciou que há previsão de abertura de concurso de nível superior, sendo 28 vagas para médicos do trabalho e 22 vagas para engenheiros de segurança do trabalho.

A remuneração inicial para profissionais de medicina do trabalho é de R$ 11.186. Para engenharia de segurança do trabalho, R$ 14.915. Detalhes sobre a abertura do edital para vagas de nível superior não foram divulgadas.