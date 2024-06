Capacitação em cuidados para animais de estimação acontece em Goiânia

No próximo domingo, 16 de junho, a partir das 8h30, no Edifício Metropolitan, acontecerá o Moove Pet Brasil. O workshop tem o intuito de capacitar pessoas que já estão atuando e para aqueles que desejam ingressar no mercado de cuidados para animais de estimação, fornecendo conhecimentos e habilidades necessárias para oferecer serviços de qualidade, como: tosa, cuidados estéticos e bem-estar para os pets.



Idealizado pela empresária mineira Wanessa Oliveira, o Moove Pet Brasil chega a Goiânia com o objetivo de inspirar os participantes a compartilhar o compromisso de amor e dedicação aos animais. Ela destaca que o evento busca ser diferenciado, entregando cursos com técnicas inovadoras.



“Espero que o negócio cresça e se expanda, oferecendo meus serviços diferenciados em mais localidades e alcançando um público cada vez maior. Além disso, espero que os cursos oferecidos pelo Moove Pet Brasil sejam bem recebidos e ajudem a capacitar um número significativo de pessoas interessadas em trabalhar na área de cuidados para animais de estimação”, cita.

O Moove Pet Brasil traz em sua primeira edição a renomada estilista canina Adriana Skolimoski, com mais de 30 prêmios de excelência em qualidade ao redor do mundo. Adriana apresentará o Workshop: “Tosa Bebê Para o Dia a Dia”. A idealizadora do evento, Wanessa Oliveira, também enfatiza a importância da presença da estilista canina Adriana Skolimoski no evento.



“Adriana é uma grande inspiração, além de ser uma das mais renomadas no meio do mundo. Foi quem me deu ânimo e um empurrão para trilhar meu caminho. Sua presença enriquece o Moove Pet Brasil e contribui para que continue a ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e pelo seu compromisso com o bem-estar dos pets, contribuindo assim para uma comunidade mais consciente e amorosa em relação aos animais”, finaliza.



Para informações sobre inscrição no curso, basta entrar em contato pelo telefone (62) 99840-4719 ou via Instagram @moovepet_oficial.



Serviço: Moove Pet Brasil

Data: 16 de junho (domingo)

Horário: Das 8h30 às 17h30

Onde: Edifício Metropolitan - Torre Tokyo - Avenida Jamel Cecílio n2690, Jardim Goiás - Goiânia

Contato e informações: (62) 99840-4719 / @moovpet_oficial/ @wanessagroomer_