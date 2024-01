Casa da Moeda abre inscrição para concurso com salários de mais de R$ 9 mil; veja como se inscrever

A Casa da Moeda está com inscrições abertas para um concurso com salários de até R$ 9.126,73. Foram divulgadas 68 vagas, divididas entre os níveis médio e superior. Os candidatos interessados tem até 31 de janeiro, às 16h, para fazer a inscrição pelo site da Fundação Cesgranio.

A taxa é de R$ 90 para os cargos de nível médio e de R$ 120 para os de nível superior. As provas objetivas estão previstas para o dia 17 de março.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), ou que forem doadores de medula óssea, podem solicitar a isenção de pagamento durante a inscrição via internet, de 08 a 15 de janeiro. Para isso, deverá informar o seu Número de Identificação Social (NIS).

Além do salário, no edital do concurso consta os seguintes benefíos para quem for aprovado; alimentação gratuita, transporte subsidiado nos limites do Grande Rio, auxílio‐creche, assistência médica, seguro de vida, auxílio medicamentos, vale alimentação.

Veja abaixo os cargos, quantidade de vagas e salários:

Cargo Vagas Reserva Remuneração Nível

Técnico de Segurança - (Masculino) 20 4 R$3.749,70 médio

Técnico de Segurança - (Feminino) 20 4 R$3.749,70 médio

Técnico de Segurança - 12 6 R$3.749,70 médio

Analista de Produção - 2 - R$9.126,73 superior