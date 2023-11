Ceap-Sol abre processo seletivo para formação de cadastro reserva

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) abre processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para 14 cargos administrativos e assistenciais para o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), uma unidade do Governo de Goiás, gerida pelo ISG em Goiânia.

A seleção contempla pessoas com deficiência (PCD). As inscrições gratuitas devem ser feitas presencialmente nos dias 13, 14 e 16 novembro no setor Gestão de Gente da unidade localizada na Avenida Veneza, Qd. 62, Lt. 01/10, s/n – Jardim Europa, em Goiânia.

Confira os cargos: analista administrativo, analista de gestão de pessoas, auxiliar de farmácia, auxiliar de lavanderia, enfermeiro SCIH, faturista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo hospitalar, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de nutrição, técnico de segurança do trabalho, terapeuta ocupacional e assistente financeiro.

A remuneração varia entre R$ 1.454,14 e R$ 5.382,50. As informações detalhadas sobre o processo seletivo podem ser conferidas no site www.isgsaude.org.br - clicar no ano 2023 e selecionar a opção edital 005.