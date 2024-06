Ceap-Sol abre processo seletivo para sete cargos

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL), unidade do governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) em Goiânia, abre seu terceiro processo seletivo de 2024 para sete cargos. Os salários variam de R$ 2.181,19 a R$ 3.670,10.

As oportunidades são para formação de cadastro reserva e são destinadas a candidatos em ampla concorrência, bem como para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados devem se inscrever presencialmente entre os dias 19 e 21 de junho de 2024, das 8h às 14h, na sede da unidade de saúde, localizada na Avenida Veneza, Quadra 62, Lote 1/10, s/n, Jardim Europa, Goiânia (GO).

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida, juntamente com todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). Para mais detalhes sobre o processo seletivo e conferir a lista completa de documentos necessários, acesse o link.

Confira os cargos do Edital 003/2024:

Assistente Financeiro

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Lavanderia

Fonoaudiólogo

Terapeuta Ocupacional

Técnico de Segurança do Trabalho