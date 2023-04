Central de empregos ajuda quem procura um trabalho

Bonny Fonseca

Os serviços públicos voltados para quem está desempregado agora contam com a Central de Atendimento Mais Emprego que vai auxiliar quem está à procura de um trabalho a fazer desde um currículo até uma capacitação profissional para se encaixar nos requisitos do mercado. O local agora une os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) junto com processos seletivos de empresas e qualificação profissional.

Dentro das diretrizes do Goiás Social, programa que auxilia famílias em situação de vulnerabilidade, a Central fica sob a gestão da Secretaria da Retomada e passa a oferecer encaminhamento para as vagas de emprego, treinamento e apoio ao currículo, encaminhamento para cursos gratuitos de qualificação e capacitação, entrada no seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho, salas de apoio para empresas fazerem o recrutamento, além de inscrição no programa Mais Crédito para quem quer empreender.

Segundo o secretário de estado da Retomada, César Moura, o maior desafio está em capacitar trabalhadores, que na sua maioria não têm nenhuma formação ou qualificação. “Hoje a gente tem um modelo de trabalho em que encaminhamos a pessoa para um entrevista e ela volta para a Central para fazer uma capacitação direcionada, às vezes a empresa pede para esse trabalhador já ir matriculado”, explicou o secretário.

De acordo com Moura, outro problema frequente é que muitas pessoas não pegam a carta de encaminhamento por medo de perder benefícios sociais como o Bolsa Família. O secretário explica que caso esse trabalhador não permaneça no emprego ele volta a receber o benefício automaticamente.

Essa é a primeira Central de Atendimento Mais Emprego e oferece os serviços dos feirões de empregos que foram realizados pela Retomada.

O local, que fica no setor Central, foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (27). Durante a solenidade, a primeira-dama, Gracinha Caiado, disse que o objetivo é simplificar a vida das pessoas. “Esse espaço facilita a vida de quem está buscando emprego, melhora o acolhimento, porque agora quem precisa sabem onde procurar essa oportunidade”, disse a primeira-dama.

Capacitação

A Central também é um espaço para as empresas que precisam contratar. Os recrutadores podem solicitar uma capacitação específica de profissionais já selecionados. De acordo com Moura muitas empresas procuram esse tipo de serviço.

“Nós já atendemos uma empresa que fez boa parte do seu recrutamento pelo Mais Emprego e solicitaram um treinamento em Excel avançado. Capacitamos desde o atendimento até o treinamento para o uso do software que o empregador pede”, completou. A capacitação fica por conta do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotecs).

Alunos inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) que concluíram cursos oferecidos pelo programa via Cotecs têm direito aos benefícios do Goiás Social, como o Bolsa Qualificação e o Crédito Social, que faz o repasse de até R$ 5 mil para formados nos Cotecs que desejam empreender.

A Central de Atendimento Mais Emprego vai funcionar de segunda à sexta, sempre em horário comercial.