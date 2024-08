Central Mais Empregos oferece vagas para migrantes e refugiados

A Central Mais Empregos do Governo de Goiás recebe, nesta terça-feira (27), uma empresa de logística que oferece mais de 10 vagas para Ajudante de Serviços Gerais, com foco em contratar migrantes e refugiados. O regime de contratação é de 6 dias de trabalho e 1 dia de folga, com salário de R$1.444,36 e vale alimentação de R$543 mensais.



Além disso, a empresa oferece refeição gratuita durante o horário de trabalho e assistência médica e odontológica. Também está disponível transporte fretado para deslocamento até o trabalho, atendendo as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Senador Canedo, Bonfinópolis, Nerópolis, Nova Veneza e Santo Antônio de Goiás.



Os requisitos para a vaga são: disponibilidade para trabalhar em turnos, desejável conhecimento intermediário da língua portuguesa, comprometimento com as normas de segurança e residência em Goiânia e região.



Para se candidatar, o interessado deve procurar a Central Mais Empregos, localizada no centro da capital (Av. Araguaia, esquina com Rua 15). Um represente do RH da empresa contratante estará na central nesta terça-feira (27), entre 13h às 19h, para fazer o recrutamento.