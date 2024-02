Cidade em Goiás lança concurso público com quase 300 vagas para início imediato e salário de até R$

A Prefeitura de Acreúna, no sudoeste goiano, divulgou o edital para o concurso com mais de 1,1 mil vagas e salários que variam entre R$ 1.412,00 e R$ 10.961,64. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior (confira lista ao final do texto). As inscrições começam no dia 3 de março e terminam em abril.

De acordo com o edital, serão 291 vagas para início imediato e 818 para a formação de cadastro de reserva. Os interessados devem realizar o cadastro pelo site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade:

R$ 80 (nível fundamental);

R$ 110 (nível médio);

R$ 160 (nível superior).

Provas

Previstas para o dia 19 de maio, as provas serão objetivas e discursivas para a vaga de professor. Além disso, a seleção inclui:

Análise de títulos para professor - classificatória;

Exame prático para operador de máquinas;

Curso de formação para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias;

Teste físico para agente de serviços gerais de escola, artífice de manutenção mecânica, artífice de serviços e obras públicas, auxiliar de limpeza pública, auxiliar de serviços operacionais e obras públicas, auxiliar de manutenção mecânica, cozinheiro e vigia - eliminatório.

Vagas

Nível fundamental:

artífice de manutenção mecânica;

artífice de serviços e obras públicas;

auxiliar de limpeza pública;

auxiliar de serviços operacionais e obras públicas;

auxiliar de manutenção mecânica;

cozinheiro;

vigia;

agente de serviços gerais de escola;

atendente de saúde;

motorista;

operador de máquinas.

Nível médio:

agente comunitário de saúde;

agente de combate às endemias;

agente de desenvolvimento infantil;

agente de fiscalização urbana;

agente de serviços administrativo;

auxiliar de apoio administrativo;

auxiliar de saúde bucal;

fiscal ambiental;

fiscal de tributos municipais;

fiscal de vigilância sanitária e saúde ambiental;

secretário de escola;

técnico em enfermagem;

técnico em raio X.

Nível superior:

assistente social;

biomédico;

bioquímico;

educador físico;

enfermeiro;

farmacêutico;

fisioterapeuta;

fonoaudiólogo;

médico clínico geral;

médico cardiologista;

médico clínico geral plantonista;

médico ginecologista e obstetra;

médico ortopedista;

médico pediatra;

médico psiquiatra;

médico ultrassonografista;

nutricionista;

odontólogo;

psicólogo;

psicopedagogo;

terapeuta ocupacional;

monitor de acompanhamento escolar;

professor de educação básica I;

professor de educação básica I — Libras;

professor de educação básica II — biologia;

professor de educação básica II — educação física;

professor de educação básica II — Geografia.