Cidade goiana publica edital para concurso público com salários de até R$ 15,5 mil

A Prefeitura de Amaralina, na região norte do estado, divulgou a abertura de um edital para um concurso público com salários de até R$ 15.566,50. Ao todo, são 48 vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Confira aqui o edital do concurso

Os interessados devem se inscrever entre os dias 15 de março e 14 de abril pelo site. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 75 até R$ 130, de acordo com o cargo pretendido pelo candidato. O edital será dividido em etapas, sendo elas prova objetiva, redação, prova de títulos e prova prática.

O resultado do concurso deve ser divulgado no dia 12 de agosto. O candidato que desejar solicitar a insenção da taxa de inscrição deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), declarando que é membro de família de baixa renda.

Os requisitos necessários para assumir o cargo em caso de aprovação no processo seletivo, é ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória.

Confira as vagas

Nível Fundamental

Agente de Limpeza Urbana e Jardinagem (04)

Motorista (03)

Operador de Máquinas Agrícolas (01)

Operador de Máquinas Pesadas (02)

Nível Médio

Agente Administrativo (04)

Agente de Recursos Humanos (01)

Fiscal de Tributos Municipais (01)

Monitor de Apoio (03)

Técnico de Enfermagem (02)

Técnico em Radiologia (01)

Nível Superior

Assistente Social (01)

Enfermeiro (01)

Farmacêutico (02)

Fisioterapeuta (02)

Médico Cardiologista Plantonista (01)

Médico Clínico Geral (03)

Médico Dermatologista Plantonista (01)

Médico Ginecologista Plantonista (01)

Médico Pediatra Plantonista (01)

Monitor de Esporte e Lazer (01)

Nutricionista (02)

Odontólogo (03)

Professor II (03)

Professor III (03)

Psicólogo (01)