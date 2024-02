Cifarma abre vagas em diversas áreas para ampliação de equipe

A Cifarma, indústria do setor farmacêutico anuncia a abertura de oportunidades de emprego em várias áreas para ampliação de sua equipe para atuação no seu parque industrial em Goiânia.

O objetivo é atrair profissionais para ocupar cargos de analista de desenvolvimento analítico III, analista de RH/DHO, auxiliar de produção, estagiário em assuntos regulatórios, jovem aprendiz, manipulador e operador de máquinas.

A empresa destaca que essas posições estão disponíveis também para pessoas com deficiência, reiterando seu compromisso com a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho.

Para maiores informações e cadastro de currículos, os interessados devem acessar o site oficial da Cifarma.