Classificados no processo seletivo do IBGE devem apresentar documentos até sexta-feira em Goiás

Mais de seis mil candidatos classificados no processo seletivo do IBGE para recenseador devem apresentar documentos até sexta-feira (15) das 9h às 17h no município escolhido para atuação. Aqueles que não comparecerem, segundo o órgão, serão desclassificados.

Há municípios em que há mais de um endereço para a entrega dos documentos solicitados pelo edital. Nesse caso, o candidato poderá escolher em qual local irá se apresentar. Os detalhes são divulgados pelo site do processo seletivo.

O treinamento presencial dos recenseadores classificados ocorrerá de 18 a 22 de julho. No momento da apresentação dos documentos, o candidato será informado sobre os locais de treinamento que também devem ficar disponíveis para consulta no site do Censo 2022.

Veja a lista de documentos que precisam ser apresentados (original ou cópia autenticada):

-Identidade

-Título de eleitor

-Certidão de quitação eleitoral

-Certificado de reservista, alistamento militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório ou outro documento hábil para comprovar que o tenha cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato do sexo masculino

-Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir

-Comprovante de residência

-Comprovante de naturalização (no caso de estrangeiro naturalizado)

-Comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses,com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto do parágrafo 1º, art. 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto nº 3.927/2001

(no caso de português no Brasil)

-Cópia assinada da Declaração de Bens e Rendimentos do ano-base imediatamente anterior apresentada à Secretaria da Receita Federal com o Recibo de Entrega da Declaração, quando for o caso

-Comprovante de escolaridade (certificado ou histórico escolar acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino atestando escolaridade), de acordo com o estabelecido no Anexo II do edital 10/2021;

-Atestado de sanidade física e mental, emitido por médico de qualquer especialidade, há, no máximo, 12 meses anteriores à da data de início do período de inscrição, comprovando capacidade para o exercício das atribuições e as exigências descritas no Anexo II do edital 10/2021

-Uma foto 3x4 recente

-Comprovante bancário como titular de conta-corrente, caso possua (não permitido conta-salário)

Fonte: IBGE