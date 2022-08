Coca-Cola Bandeirantes está com vagas de emprego abertas em Goiás; veja

A Coca-Cola Bandeirantes está com vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aparecida de Goiânia e Trindade, em Goiás. Há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio e técnico.

Algumas vagas, no entanto, não exigem experiência. Interessados devem encaminhar o currículo para: bandrh@rebic.com.br

Vagas disponíveis:

- (5) Motorista entregador de vendas

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Possuir CNH categoria D;

Experiência comprovada na função

Disponibilidade de horário.

- (3) Repositor

Requisitos:

Ensino médio completo;

CNH categoria A;

Ter moto;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

- (5) Jovem aprendiz

Requisitos:

Ensino médio completo;

Ter entre 18 e 22 anos;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

- (3) Ajudante de motorista PCD

Requisitos:

Ensino fundamental incompleto ou alfabetizado;

Experiência não é um requisito obrigatório.

Disponibilidade de horário.

- (1) Consultor de vendas temporário

Requisitos:

Ensino médio completo

CNH categoria A

Experiência na área

Ter moto

- (1) Técnico segurança do trabalho

Requisitos:

Curso técnico em segurança do trabalho com registro no MTE;

Experiência na área;

- (1) Operador de utilidades

Requisitos:

Ensino médio completo;

Curso de segurança em operação de caldeira e unidade de processo- NR13