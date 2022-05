Com mais de 7 mil vagas para Goiás, IBGE divulga resultado de concurso do Censo 2022; veja lista

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (20), a lista dos mais de 7 mil selecionados em Goiás para atuar no Censo Demográfico 2022. Segundo o órgão, o concurso recebeu mais de 15 mil candidaturas. O resultado final do processo seletivo simplificado (PSS) está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em Goiás, o concurso oferece 6.503 vagas para recenseador, 625 para agente censitário municipal (ACM) e 210 para agente censitário supervisor (ACS), com salários entre R$ 1.700 e R$ 2.100. O IBGE informa que os selecionados devem aguardar a convocação para os treinamentos, que devem ocorrer entre os dias 6 e 15 de junho e de 18 a 22 de julho.

A capacitação para recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada pelo IBGE em duas etapas: autoinstrução e presencial. De acordo com o edital, que também pode ser lido através do site da FGV, os demais candidatos serão mantidos em lista de espera e podem ser chamados posteriormente.

Censo 2022

A partir de 1º de agosto, cerca de 215 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios de todo o país, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. A pesquisa é realizada a cada 10 anos e é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população brasileira.

O Censo revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.