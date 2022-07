Concessionária de aeroportos abre cadastro para banco de talentos; veja como se inscrever

A companhia CCR Aeroportos, maior operadora em número de aeroportos no Brasil, seleciona profissionais para seu banco de talentos em diversas regiões do país. As pessoas cadastradas no portal têm preferência na seleção e análise quando ocorrem processos seletivos.

Os interessados podem se inscrever no site para as vagas de Fiscal de Pátio e Pistas, Agente de Aeroporto, Agente de Atendimento, Operador APOC e Agente de Segurança, Prevenção e Emergência.

Além de Goiás, as oportunidades são remetidas para outros oito estados, sendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais.

Os benefícios oferecidos pela empresa com a Assistência Médica e Odontológica; Seguro de Vida; Vale Refeição ou Alimentação; Previdência Privada; Gympass; Licença maternidade de 6 meses e paternidade 20 dias.

Além disso, a empresa trabalha com o modelo de Programa de Remuneração Variável, por meio do alcance das metas coletivas e individuais.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia