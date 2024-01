Concurso da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás tem 1,4 mil vagas e salário de até R$ 9 mil

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás está com as inscrições abertas para um concurso público com 1.490 vagas para início imediato e cadastro de reserva. Os cargos oferecidos são para os níveis fundamental incompleto ou completo, médio, técnico ou superior. Os salários variam entre R$ 1,3 mil a R$ 9,6 mil.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 4 de fevereiro pelo site do Itame, banca responsável pelo concurso. A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental, R$ 100,00 para nível médio e R$ 150,00 para os cargos de nível superior.

De acordo com o edital, são 510 vagas para início imediato e 980 para cadastro de reserva. A carga horária varia entre 30 a 40 horas semanais. Os candidatos devem passar por três tipos de prova: objetiva, discursiva e prática.

Confira os cargos ofertados:

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de creche e transporte escolar

Auxiliar de sepultamento

Agente comunitário de saúde

Agente de combate às endemias

Agente fiscal do Procon

Administrativo

Analista ambiental

Analista técnico tributário

Arquiteto

Assistente social

Auditor Superior

Contador

Desenhista Cadista

Educador físico

Enfermeiro

Engenheiro agrônomo

Engenheiro ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro civil orçamentista

Engenheiro eletricista

Engenheiro mecânico

Eletricista

Fiscal ambiental

Fiscal de atividades urbanas

Fiscal de tributos municipais

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Guarda Patrimonial

Motorista A/B

Motorista de transporte escolar

Nutricionista

Operador de Máquinas

Pedreiro

Psicólogo

Técnico em Agrimensura

Técnico em Auditoria

Técnico em enfermagem

Topógrafo

Terapeuta ocupacional