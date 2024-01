Concurso do IBGE com salários de até R$ 8,4 mil tem vagas para Goiás; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abrirá nesta sexta-feira (19) as inscrições para cuncurso público com salário de até R$ 8 453,00. São 895 vagas que fazem parte do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) que foi divulgado pelo Governo Federal na quarta-feira (10). Conforme o órgão, existem vagas para cidades em Goiás.

Os interessados devem fazer a inscrição de 19 de janeiro a 9 de fevereiro na página oficial do órgão na internet. Para isso é preciso ter uma conta no gov.br. A prova está prevista para o dia 5 de maio. Segundo o IBGE, esse é o maior concurso já realizado na história do Instituto.

As vagas oferecidas pelo IBGE no CPNU estão distribuídas em sete dos oito blocos e cada candidato só poderá se inscrever para vagas de um determinado bloco, de acordo com sua trajetória acadêmica e interesse pessoal. As áreas profissionais são dividas por blocos de acordo com a especialidade.

Os cargos de pesquisador em informações geográficas e estatísticas tem salário inicial de R$ 10 233,67. Já as funções de nível médio para técnico em informações geográficas e estatísticas receberão R$ 4 008,24. As vagas de nível superior para analista de planejamento; gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas; e tecnologista em informações geográficas e estatísticas têm salário inicial de R$ 8 453,00.

De acordo com o IBGE, servidores federais permanentes têm direito aos benefícios de auxílio-saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, e outros. Para candidatos de nível superior, os aprovados poderão trabalhar em diversas localidades do território nacional, dependendo da função escolhida.

As vagas estão distribuidas da seguinte forma:

Bloco 1 - 133 vagas:

Infraestrutura

Exatas

Engenharias

Bloco 2 - 122 vagas:

Tecnologia

Dados

Informação

Bloco 3 - 29 vagas:

Ambiental

Agrário

Biológicas

Bloco 5 - 4 vagas:

Educação

Saúde

Desenvolvimento Social

Direitos Humanos

Bloco 6 - 32 vagas:

Setores Econômicos

Regulação

Bloco 7 - 275 vagas:

Gestão Governamental

Administração Pública

No bloco 8 estão 300 vagas de nível intermediário, e foram separadas em todos as regiões do país. A opção por uma ou mais regiões será feita pelo candidato no momento da inscrição.

91 no Sudeste

86 no Nordeste

47 no Norte

40 no Centro-Oeste

36 no Sul

Os editais de cada blocos temático, o cronograma do processo seletivo e outras informações, estão disponíveis na página oficial do concurso na internet.