Concurso do Serpro tem salário de R$ 9.000 e 602 vagas

O Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) publicou, nesta quarta-feira (19), edital de concurso que oferece 602 vagas para o cargo de analista com especialização em tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 9.025,73.

O concurso é nacional e oferece a possibilidade de home office. Os candidatos podem escolher uma das regionais do Serpro no momento da inscrição e trabalhar remotamente, inclusive no exterior, de acordo com as normas vigentes.

As inscrições serão realizadas entre 24 de abril (domingo) e 2 de junho, somente pela internet, no site da Cebraspe, organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Das 602 vagas, 361 são de ampla concorrência, 121 reservadas para pessoas com deficiência e 120 para pessoas negras. Todas as vagas requerem graduação ou na área de tecnologia ou em qualquer outra área, desde que tenha pós-graduação na área de tecnologia, com carga horária mínima de 360 horas.

As formações devem ter sido realizadas em instituições de ensino credenciadas pelo MEC (Ministério da Educação).

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, e pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

As provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal em 23 de julho. Já a prova de conhecimentos aplicados ocorrerá em 26 e 27 de agosto.

O concurso exige conhecimentos em segurança da informação, processos de desenvolvimento e sustentação de software, engenharia e arquitetura de software, nuvem, banco de dados, servidores, linguagens de programação, frontend web, backend, desenvolvimento móvel, ferramentas de gestão de configuração e de integração assíncrona, além de tópicos avançados em ciência e análise de dados, dentre outros. Também será cobrada legislação sobre privacidade e proteção de dados pessoais.

"Com as mais de 600 vagas neste concurso, começamos a recompor a nossa força de trabalho. E já estamos planejando a realização de um novo processo seletivo para suprir a necessidade de novos talentos em mais áreas. Queremos fortalecer ainda mais a empresa, com responsabilidade, para atender aos desafios da transformação digital do Brasil e assegurando a sustentabilidade empresarial", disse o diretor-presidente do Serpro, Alexandre Amorim, em comunicado.