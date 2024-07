Concurso dos Correios com salário de até R$ 6,8 mil divulga edital com vagas para Goiás

O edital do concurso dos Correios, que traz 33 vagas imediatas nas áreas de saúde e segurança do trabalho, foi publicado. A seleção possui abrangência nacional e também terá formação de cadastro reserva. Para Goiás, há uma oportunidade imediata para médico do trabalho, com salário de R$ 6.872,48 e jornada de quatro horas diárias.

As inscrições, que deverão ser feitas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), começam no dia 7 de agosto e vão até 8 de setembro. A taxa é de R$ 70 para todos os cargos. O candidato poderá, no momento da inscrição, escolher a cidade onde deseja realizar a prova e exercer a função, caso seja aprovado. Todos os detalhes estão descritos no edital, divulgado nesta terça-feira (23).

A primeira fase do concurso será a aplicação da prova objetiva, marcada para o dia 13 de outubro. A segunda etapa será a comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais. Os salários dos cargos variam entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48.

Confira a lista dos cargos e suas respectivas vagas:

Técnico em segurança do trabalho júnior (nível médio/técnico) - 6 vagas imediatas + cadastro reserva;

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior) - somente vagas para cadastro reserva;

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior) - 2 vagas imediatas + cadastro reserva;

Médico do trabalho júnior (nível superior) - 25 vagas imediatas + cadastro reserva.

Os interessados podem obter mais informações sobre o concurso por meio do telefone (61) 3574-7200 e pelo e-mail cac@iades.com.br.