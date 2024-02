Concurso Nacional Unificado: Prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) se encerram nesta sexta-feira (9). Ao todo, são 6.640 vagas para servidores atuarem em 21 órgãos públicos federais. As provas serão aplicadas em todas as capitais, incluindo Goiânia.

Os cadastros são realizados pelo site do Gov.br. A Fundação Cesgranrio será a banca realizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para vagas de nível superior.

Os candidatos que participam dos programas: Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), Programa Universidade para Todos (ProUni), ou que realizaram transplante de medula óssea estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

Segundo o Governo Federal, no momento da inscrição, após o usuário entrar na conta do Gov.br será necessário preencher os formulários disponíveis do concurso e anexar documentos do edital durante a inscrição. Os candidatos também precisam selecionar um dos oito blocos temáticos (confira ao final do texto os blocos temáticos).

Segundo o governo, a classificação da conta do Gov: ouro, prata ou bronze não interferirá na inscrição. Conforme as datas previstas pelo concurso, a realização da prova está programada para o dia 5 de maio.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminar da prova discursiva e redação será no dia 3 de junho. Já os resultados serão divulgados em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e cursos de formação será no dia 5 de agosto.

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que promove o processo seletivo, as provas serão aplicadas em dois turnos, ao mesmo tempo, em 220 cidades do Brasil.

Desta forma, conforme o ministério, 94,6% da população do país estará até 100 km de distância de um local de prova do concurso. Ao todo, serão 5.141 pontos de prova.

Confira os oito blocos temáticos:

Infraestrutura, exatas e engenharia

Tecnologia, dados e informação

Ambiental, agrário e biológicas

Trabalho e saúde do servidor

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Setores econômicos e regulação

Gestão governamental e administração pública

Nível intermediário