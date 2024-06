Concurso para diplomata tem edital autorizado com 50 vagas; salário é de R$ 20,9 mil

O Ministério das Relações Exteriores autorizou a realização do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2024 para preencher 50 cargos na classe de terceiro-secretário da carreira de diplomata. O salário inicial é de R$ 20,9 mil.

O Instituto Rio Branco divulgará o edital do concurso e haverá uma redução de dois meses entre a publicação do documento e a realização das provas. O processo ocorrerá em duas fases.

A primeira fase do concurso será uma prova objetiva, de caráter eliminatório, com questões de língua portuguesa, história do Brasil, história mundial, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito.

Na segunda fase, a prova escrita será aplicada aos candidatos mais bem classificados na primeira fase convocados em número a ser definido no edital. O teste será eliminatório e classificatório.

Nesta etapa, as questões serão de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola ou língua francesa.