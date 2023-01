Condomínio Solidariedade abre processo seletivo com salários de até R$ 4,6 mil e vagas para Goiânia

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) abriu um processo seletivo com salários que chegam até R$ 4,6 mil. As vagas são para analista de gestão de pessoas, enfermeiro, engenheiro civil, entre outras.

As inscrições devem ser feitas presencialmente de 16 a 18 de janeiro, no setor de Gestão de Gente da sede da unidade de saúde do Governo de Goiás, localizada na Avenida Veneza, quadra 62, lote 1/10 s/n, Jardim Europa, em Goiânia. Para se inscrever, é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias).

As vagas são para formação de cadastro reserva em ampla concorrência e para pessoas com deficiência. Os salários variam de R$ 1.139,79 a R$ 4.682,72. Confira ao final da reportagem todas as oportunidades disponíveis.

A seleção contará com as seguintes etapas: análise curricular e prova oral, realizada de forma individual ou coletiva. Todas essas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos por meio do site do Instituto Sócrates, na aba Trabalhe Conosco.

CARGOS DISPONÍVEIS

Analista de gestão de pessoas;

Enfermeiro (SCIH);

Engenheiro civil;

Técnico em edificações;

Técnico em saúde bucal;

Terapeuta ocupacional.