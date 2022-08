Conselho Regional de Psicologia abre seleção para mais de 100 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

O Conselho Regional de Psicologia abriu inscrições para preencher 105 vagas com salários entre R$ 2.224 a R$ 3.563. Dentre as oportunidades disponíveis, cinco vagas são para contratação imediata e o restante é para formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora até o dia 8 de setembro de 2022. As provas serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022. Os cargos são para nível médio e superior e os contratados serão lotados em Goiânia.

As vagas oferecidas são para assistente administrativo, analista administrativo, analista financeiro e analista de fiscalização e orientação. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 55 para nível superior e R$ 48 para médio.

Segundo o conselho, o concurso público é uma reivindicação antiga da categoria e vai aperfeiçoar o atendimento à classe em Goiás. "O último certame para preenchimento de vagas efetivas havia sido realizado há cerca de 10 anos", informou. Leia o edital na íntegra!