Construtora abre 39 vagas para profissionais com ensino médio ou superior

A Consciente Construtora está com 39 vagas abertas para profissionais que tenham ensino médio ou superior. No departamento administrativo, são quatro oportunidades: Assistente de orçamento - para pessoas com ensino superior completo em arquitetura; engenharia civil ou tecnologia em construção de edifícios; Jovem aprendiz - para jovens que estejam cursando o ensino médio; Assistente de suprimentos - para quem é formado em administração ou áreas afins; Auxiliar de administração de pessoal - para pessoas que tenham concluído o ensino médio e tenha experiência na função.

Os interessados devem enviar o currículo para o email: dho@consciente.com.br, com o nome da vaga no assunto.

Já para a área operacional, no canteiro de obras, são as seguintes vagas: 6 para encanador, 12 para pedreiro, 14 para servente, 1 para auxiliar de eletricista, 1 para encarregado de hidráulica e 1 para operador de betoneira.

Os interessados devem enviar uma mensagem para o departamento pessoal no número (62) 99640-0332, e agendar um horário para levar o currículo pessoalmente na obra World Trade Center Goiânia, que fica na Av. D com Av. 85, no setor Marista. O prazo de envio e entrega de currículos vai quinta-feira (9).