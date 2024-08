Construtora abre obras para estudantes de engenharia e oferece vagas de estágio

A Toctao Soluções de Engenharia está com inscrições abertas para o projeto “Canteiro Aberto”, por meio do qual são agendadas visitas técnicas de estudantes de engenharia, acompanhado de seus professores, aos canteiros de obras da empresa. Faculdades e estudantes de engenharia interessados podem realizar o agendamento pelo telefone (62) 98138-0124, durante todo o semestre.

Outra grande oportunidade oferecida pelo Toctao é a abertura de processo seletivo para contratação de estagiários. Interessado, que estejam cursando entre o 3° e o 9° período do curso de engenharia civil, podem se cadastrar neste link.

Dentro do projeto “Canteiro Aberto”, os estudantes que visitam os canteiros da Toctao são sempre recebidos pelo engenheiro responsável da obra, que apresenta in loco toda a rotina prática de uma construção de grande porte, desde a coordenação de equipes, passando pelos procedimentos operacionais até as questões administrativas.

Durante a visita, os estudantes podem interagir com a equipe, tirar dúvidas e trocar experiências. A Toctao realiza o projeto há mais de dez anos, com o objetivo de compartilhar boas práticas na engenharia e estimular o intercâmbio entre o mercado e a academia.

A Toctao Soluções de Engenharia, faz parte do Grupo Mauá, holding com 28 anos de história, e que atua em 18 estados brasileiros e em diferentes segmentos econômicos. Ao longo dos anos, a construtora já entregou mais de 3,7 milhões de metros quadrados de obras nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país.

Além de grandes projetos imobiliários, seu portfólio abrange uma diversidade de obras como shoppings centers e cinemas, centros de ensino, hidrelétricas, obras para o turismo e a prática de esportes.