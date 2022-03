Construtora abre vagas PcD para obras em Goiânia e Aparecida

A MRV, empresa do Grupo MRV&CO, seleciona profissionais para 2 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para Profissional Pós-Entrega para atuar nos empreendimentos da construtora em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Os contratados serão responsáveis pelas manutenções corretivas na parte hidráulica, acabamento de pintura, serviços em alvenaria e esquadrias nos apartamentos e área comum dos empreendimentos já entregues para os moradores; e atendimento ao cliente.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino fundamental completo, habilidades técnicas em hidráulica, noções básicas de elétrica, acabamento, serviços em alvenaria e esquadrias, domínio do uso do celular e condução própria (preferencialmente moto). O contratado terá direito a salário compatível com o mercado, vale combustível e ticket alimentação.

Interessados podem entrar em contato pelo (62) 9.8513-0985 para agendar entrevista. Falar com Natália Mendes.