Construtora busca profissionais autônomos para parceria comercial em Goiás

A MRV, construtora com mais de 40 anos de mercado e atuação em mais de 160 cidades do país, está credenciando corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial no atendimento personalizado de seus clientes em Goiás. Ao todo, a empresa, que faz parte do grupo MRV&CO, pretende credenciar 30 profissionais, sendo 20 em Goiânia e 10 em Anápolis, que estejam em busca de uma oportunidade para serem protagonistas das suas carreiras. Os interessados na oportunidade podem se inscrever por meio do e-mail rafaelf@mrv.com.br.

A oportunidade contempla profissionais que tenham ensino médio completo e vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, mas é fundamental terem espírito empreendedor, perfil com iniciativa e comprometimento com o negócio. Dentro do escopo do serviço que será prestado pelos corretores credenciados estão a prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra de um imóvel.

Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), órgão responsável pela fiscalização do trabalho dos corretores e das imobiliárias. A construtora oferece aos corretores autônomos credenciados e demais prestadores estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e o acompanhamento de um corretor coach. A atuação é flexível e o profissional tem boas possibilidades de rendimento, pois os ganhos são proporcionais ao desempenho nas vendas.

A MRV também oferta uma oportunidade de emprego para Analista de Performance Comercial na capital goiana. O futuro colaborador da construtora vai analisar despesas comerciais, ações e produtividade, além de analisar a gestão de resultados.

O candidato precisa estar cursando ou ter terminado o ensino superior, ter domínio avançado em Excel e experiência na área comercial. Bons conhecimentos em VBA e Power BI são considerados ótimos diferenciais. O currículo deve ser enviado também para o e-mial rafaelf@mrv.com.br, com o assunto ‘analista de performance comercial’.