Construtora em Goiânia oferta vagas para Técnico em Segurança do Trabalho

A construtora MRV, empresa do Grupo MRV&CO, está com duas vagas abertas para Técnico em Segurança do Trabalho em Goiânia. Para concorrer, é necessário formação técnica na área, registro no Ministério do Trabalho e Emprego, conhecimento no pacote Office, experiência na área de atuação da construção civil, cursos de capacitação, possuir CNH B, entre outros requisitos.

Para os contratados, a empresa oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde, vale refeição/alimentação, participação nos lucros e resultados e programa de incentivo à prática de atividades físicas. Os colaboradores terão o desafio de trabalhar em equipe com o time SSMA e Produção, garantir a integridade física dos colaboradores na obra e ter proatividade na resolução de problemas.

Para concorrer, basta se inscrever no site https://mrv.csod.com/ats/careersite/jobdetails.aspx?site=1&c=mrv&id=18573.