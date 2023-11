Construtora está com vagas de emprego abertas em Goiânia

De janeiro a julho deste ano, Goiás foi o sexto Estado com o maior número de empregos criados na construção civil. O saldo é de mais de 9,5 mil vagas no período, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Já Goiânia foi o quinto município brasileiro com o maior número de vagas criadas na construção no primeiro semestre. Foram mais de 4,5 mil postos gerados.

Considerando apenas o Centro-Oeste, Goiás é o segundo estado com maior saldo positivo de novos empregos com carteira assinada gerados. Os dados são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com base no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Em Goiânia, a Opus Incorporadora é responsável por muitas dessas contratações, pois constantemente têm postos de trabalho abertos.

Atualmente, a empresa está com 15 obras em andamento na capital e possui oito oportunidades de emprego disponíveis distribuídas da seguinte forma: 1 vaga para mestre de obras, 2 para encarregado de obras (bruta), 3 para carpinteiro, 1 para ajudante de carpinteiro e 1 para servente de limpeza (área de vivência). Interessados devem entrar em contato por meio do WhatsApp (62) 9 9841-7506.



Serviço: Vagas de emprego na Opus Incorporadora

1 - Mestre de obras

2 - Encarregado (a) de obras (Bruta)

3 - Carpinteiro

1 - Ajudante de Carpinteiro

1- Servente de limpeza (área de vivência)

Contato: (62) 9 9841-7506