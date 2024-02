Construtora oferece vagas de estágio e de emprego para PCD's

A MRV está com oportunidades de emprego e estágio abertas para pessoas com deficiência (PcD’s). As vagas com carteira assinada são para os cargos de porteiro, servente e auxiliar de limpeza. Os interessados podem se inscrever pelo link. Não é exigida experiência prévia.

Já as vagas de estágio são três, sendo duas para atuação nas obras da MRV em Goiânia e uma para Anápolis. Elas são para estudantes de Engenharia Civil ou Arquitetura que estejam cursando entre o 4º e 7º período. A carga horária do estágio é de 6 horas diárias (de segunda à sexta).



Os interessados nas vagas em Goiânia devem fazer sua inscrição pelo link, até o dia 08 de março. Para se candidatar para a vaga de estágio em Anápolis a inscrição vai até o dia 19 de março neste outro link. Mais informações pelo e-mail isabela.ssilva@mrv.com.br.