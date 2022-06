Construtora seleciona 20 corretores para Anápolis

A MRV credencia corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial no atendimento personalizado dos clientes em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ao todo, a empresa pretende credenciar 20 profissionais. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: giselle.arantes@mrv.com.br.

É preciso ter ensino médio completo e vivência na área comercial, não necessariamente no setor de imóveis, mas é fundamental ter espírito empreendedor, perfil com iniciativa e comprometimento com o negócio.

Dentro dos serviços que serão prestados pelos corretores estão a prospecção, agendamento, atendimento e acompanhamento do cliente em todo o processo de compra de um imóvel.

Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). “Os prestadores de serviços da MRV recebem suporte e acompanhamento por meio de treinamentos gratuitos com aulas on-line e presenciais, e auxílio no processo de habilitação para o exercício da profissional, caso ainda não tenha”, explica o diretor comercial da empresa, Jeferson Luiz Benitez.