Construtora tem mais de 40 vagas abertas em três cidades goianas

A construção civil registrou um crescimento significativo em 2024, com mais de 141 mil vagas entre janeiro e abril, conforme dados do Caged. O segmento de execução de edifícios destacou-se, responsável por 43% das novas vagas. Goiás também se destaca em terceiro estado em criação de empregos na construção civil em abril, com 3.648 novas vagas, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.

Antônio Caio Ribeiro, gestor de obras da MRV em Goiás, atribui esse avanço ao bom momento do setor imobiliário, especialmente no segmento de moradias populares, e anuncia vagas nos canteiros da construtora. As vendas de apartamentos populares crescem com novas regras do Governo Federal, que facilita a aquisição via FGTS e o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), por isso, há vagas também para corretores de imóveis. Confira:

2 vagas para carpinteiro para Goiânia

14 vagas para servente, sendo 3 para Anápolis, 2 para Aparecida de Goiânia e 09 para Goiânia

6 vagas para pedreiro, sendo 5 para Goiânia e 1 para Aparecida de Goiânia

1 vaga para pedreiro de acabamento para Aparecida de Goiânia

1 vaga para auxiliar de produção para Goiânia

1 vaga para Pintor para Goiânia

7 vagas para montador de formas metálicas para Goiânia

5 vagas para armador para Goiânia

4 vagas para auxiliar de montador de formas metálicas para Goiânia

2 vagas para ajudante de armador para Goiânia

1 vaga de auxiliar de eletricista para Goiânia

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem entrar em contato com a Maria Beatriz pelo fone (62) 98311-0983, ou pelo e-mail maria.bgoncalves@mrv.com.br.

Vagas para corretores de imóveis

A MRV anuncia credenciamento de 20 corretores de imóveis autônomos. Além do comissionamento por venda, os profissionais recebem estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar o processo de atendimento e treinamentos para otimizar a produtividade. Interessados devem enviar currículo para o contato (62) 99810-0345, via WhatsApp.